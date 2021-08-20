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Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, Pazartesi akşamı saat 19.15’te deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 20.08.2021, 20:56
Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, Pazartesi akşamı saat 19.15’te deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas pres oynayan yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış’ın tedavilerine devam edilirken, Cüneyt Köz takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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