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Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Lige Adanaspor beraberliği ile start veren Bursaspor, ara vermeden Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil-beyazlı takımın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Spor 16.08.2021, 13:34
Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Lige Adanaspor beraberliği ile start veren Bursaspor, ara vermeden Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil-beyazlı takımın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam ederken son bölümde çift kale maç yapıldı. Dün oynanan Adanaspor maçında görev alan yeşil-beyazlı futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına Çarşamba günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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