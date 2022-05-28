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Bursaspor’da en çok Burak Altıparmak forma giydi
Bursaspor’da geride kalan sezon en çok Burak Altıparmak forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 948 dakika sahada kaldı.
Spor 28.05.2022, 15:12
Bursaspor’da geride kalan sezon en çok Burak Altıparmak forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 948 dakika sahada kaldı.
Spor Toto 1. Lig’den, TFF 2. Lig’e düşen Bursaspor’da geçen sezon en çok Burak Altıparmak oynadı. 2 bin 948 dakika yeşil-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcuyu, 2 bin 414 dakika ile Namiq Alasgarov takip etti. Bu iki futbolcu sırasıyla şu isimler izledi:
"Luka Capan (2 bin 372 dk.), Onur Atasayar (2 bin 195 dk.), Nicolas Zalazar (2 bin 145 dk.), Massimo Bruno (bin 982 dk.), Mert Yılmaz (bin 948 dk.)"