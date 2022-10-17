Bursaspor’da Divan Kurulu 20 Ekim’de toplanıyor

Bursaspor’da Divan Kurulu 20 Ekim Perşembe saat 18.30’da toplanacak. Resmi siteden yapılan açıklamada Başkan Ömer Furkan Banaz’ın da konuşacağı belirtildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Galip Sakder Divan Kurulu toplantısının 20 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yapılacağını açıkladı. Divan Kurulu üyelerini de bu önemli toplantıya katılmaya davet etti.”

Açıklamada ayrıca Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz’ın da konuşacağı açıklandı.