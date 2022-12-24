Bursaspor’da devre arası çalışmaları başladı

Bursaspor, beş günlük iznin ardından devre arası çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.