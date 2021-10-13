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Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bu akşamki idmanına sakatlıkları süren Cristobal Jorquera ve Ramazan Keskin katılmadı. Kubilay Sonmez ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Spor 13.10.2021, 19:27
Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın bu akşamki idmanına sakatlıkları süren Cristobal Jorquera ve Ramazan Keskin katılmadı. Kubilay Sonmez ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları süren Cristobal Jorquera ve Ramazan Keskin’in tedavileri devam ederken Kubilay Sonmez takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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