banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!

Bursaspor’da Batuhan Kör antrenmana katılmadı

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’un bugünkü çalışmasına dizinden sakatlık yaşadığı ve İstanbul’a gittiği açıklanan Batuhan Kör katılmadı.

Spor 16.07.2021, 12:36
Bursaspor’da Batuhan Kör antrenmana katılmadı
banner502

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’un bugünkü çalışmasına dizinden sakatlık yaşadığı ve İstanbul’a gittiği açıklanan Batuhan Kör katılmadı.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon’da sürdüren Bursaspor günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde dayanıklılık koşuları ve çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavileri devam ederken dizinden sakatlık yaşadığı açıklanan Batuhan Kör de antrenmanda yer almadı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501