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Bursaspor’da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım tesislerde kampa girdi.
Spor 09.09.2022, 20:38
Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım tesislerde kampa girdi.
TFF 2. Lig’in 3. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde maç saatini beklemeye başladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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