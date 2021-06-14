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Bursaspor’da başkan danışmanlığına görevine Beytullah Süat getirildi

Bursa medyasının güçlü kalemlerinden Beytullah Süat, Bursaspor’da başkan danışmanlığı görevine getirildi.

Spor 14.06.2021, 13:14
Bursaspor’da başkan danışmanlığına görevine Beytullah Süat getirildi

Bursa medyasının güçlü kalemlerinden Beytullah Süat, Bursaspor’da başkan danışmanlığı görevine getirildi.

Bursa medyasında uzun yıllar görev yapan Beytullah Süat, Bursaspor Kulübü başkan danışmanı görevine getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzun yıllar Bursaspor medyasına önemli hizmetler vermiş Beytullah Süat, kulübümüzde başkan danışmanı görevine getirilmiştir. Kendisini tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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