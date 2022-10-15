Olağanüstü Kongre kararı alan Bursaspor’da başkan adayı çıkmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, Genel Kurul’un ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Esenler Erokspor maçı sonrası kongre kararı alan Bursaspor Kulübü’nde başkan adayı çıkmadı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 22.10.2022 / 30.10.2022 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın, başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle, kulübümüz tüzüğünün 18. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliği’nin 14/2 maddesi gereğince; altı ay içerisinde Yönetim Kurulumuzca belirlenecek ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir” denildi. Divan Başkanı Galip Sakder de aynı konudan bahsederek Bursaspor Kulübü için bu durumun hayırlı olmasını diledi.