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Bursaspor’da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı yapıldı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında pazar günü saat 16.00’da karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Spor 21.10.2021, 14:39
Bursaspor’da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı yapıldı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında pazar günü saat 16.00’da karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabahsaatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretinde idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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