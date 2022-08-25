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Bursaspor’da as kadro oluşturulmaya çalışılıyor
Transfer tahtasını açmayan Bursaspor’da as kadro belirlenmeye çalışılıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, iskeleti oluşturacak futbolcuları belirleyip yeni sezona girmek istiyor.
Spor 25.08.2022, 11:37
Transfer tahtasını açmayan Bursaspor’da as kadro belirlenmeye çalışılıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, iskeleti oluşturacak futbolcuları belirleyip yeni sezona girmek istiyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da heyecan gün geçtikçe artıyor. Teknik Direktör Tahsin Tam ise as futbolcularını belirleme yönünde yoğun çaba sarf ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, iskelet kadroyu belirleme yönünde önemli adımlar atarken, tecrübeli futbolcuların etrafına sahada ayakta kalabilecek, yere sağlam basan genç futbolcuları oluşturmaya çalışıyor.
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