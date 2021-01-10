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Bursaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın büyük bölümünde tam sahada çift kale maç yaptı.
Spor 10.01.2021, 20:16
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın büyük bölümünde tam sahada çift kale maç yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pasçalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde tamsahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması 12 Ocak Salı günü saat 15.45’de başlayacak.
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