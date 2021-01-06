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Bursaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, 3 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 06.01.2021, 20:08
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Bursaspor, 3 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.Bursaspor-Antalyaspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 15.45’de başlayacak.
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