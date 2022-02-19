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Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Spor 19.02.2022, 12:22
Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Ankara’ya hareket edecek.