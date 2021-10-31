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Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 11. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerinde kampa girdi.
Spor 31.10.2021, 20:37
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 11. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerinde kampa girdi.
Teknik Direktör Özcan Bizati yönetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas - pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.