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Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor, bir günlük iznin ardından Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.
Spor 28.03.2022, 13:55
Bursaspor, bir günlük iznin ardından Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres istasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.