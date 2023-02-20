Bursaspor’da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları tekrar başladı

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler’le yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tekrar başladı.

TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetlerile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas pres oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde topa sahip olma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.