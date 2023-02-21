Son Dakika
Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Bursaspor’da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 21.02.2023, 15:36
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ve pas pres oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde dayanıklılık, sonuçlandırma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.