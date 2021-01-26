Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor’da bir günlük iznin ardından Altınordu maçı hazırlıkları akşam yapılan antrenmanla devam etti. Başkan Erkan Kamat, idmanı saha içinden takip ederken, sağlık ekibinden de bilgi aldı.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı.

Başkan Erkan Kamat sağlık ekibinden bilgi aldı

Altınordu maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’u, akşam antrenmanında yalnız bırakmayan Başkan Erkan Kamat, antrenmanı saha kenarından takip etti. Oldukça neşeli ve moralli geçen antrenman esnasında Başkan Kamat, sağlık ekibinden de bilgiler aldı.