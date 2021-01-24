Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Altınordu’yla karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Adana Demirspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca yeşil-beyazlılarda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Bursaspor, hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.