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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, çabukluk ve kuvvet çalıştı.

Spor 29.03.2021, 13:54
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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, çabukluk ve kuvvet çalıştı.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı futbolcuların oldukça zorlandıkları gözlendi. Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.
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