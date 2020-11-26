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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Altay maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlılar, taktik idman yaptı.

Spor 26.11.2020, 19:18
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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor, cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Altay maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlılar, taktik idman yaptı.

TFF 1.Lig’in 11. haftasında deplasmanda Altayile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 15dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas press çalışmalarıyladevam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarınayarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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