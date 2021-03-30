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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşı karşıya geleceği Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımın moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Spor 30.03.2021, 13:32
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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşı karşıya geleceği Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımın moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi akşamı sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde neşeli geçen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, tempolu pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde 3 takıma ayrılarak yarı sahada çift kale turnuva yaptı. Turnuvayı kazanan oyuncuların mutluluğu objektiflere de yansıdı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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