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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 27.03.2021, 14:56
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı.Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.