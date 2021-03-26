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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 26.03.2021, 20:14
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Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Dört günlük iznin ardından yeninde çalışmalara başlayan Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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