Bursaspor’da Afyonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 2. Lig’in 21. haftasında sahasında Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topu koruma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak noktaladı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.