banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Bursaspor’da Afyon kampı devam ediyor

Afyon’da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor 03.08.2022, 10:52
Bursaspor’da Afyon kampı devam ediyor

Afyon’da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Afyon’da 3. etap kamp çalışmaları için bulunan Bursaspor, 2. günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabuk kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu