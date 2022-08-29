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Bursaspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor bir günlük iznin ardından Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 29.08.2022, 20:34
Bursaspor bir günlük iznin ardından Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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|3
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|2
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|3
|0
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
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|4
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|4
|3
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|4
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|2
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|4
|1
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|9
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|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
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|3
|7
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|6
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|6
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|3
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|3
|1
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|3
|1
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|18. Getafe
|3
|1
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|1
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|2
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