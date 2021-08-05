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Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya geleceği Adanaspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Spor 05.08.2021, 21:43
Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya geleceği Adanaspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topu koruma oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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