Bursaspor’da 24Erzincanspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 2. Lig’in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, anaorebik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde mas koşuları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.