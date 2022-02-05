Bursaspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı öncesi bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

“Altınordu maçı öncesinde yapılan olağan Covid PCR Testi sonucunda bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”