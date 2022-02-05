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Bursaspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı
Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor 05.02.2022, 12:41
Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı öncesi bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
“Altınordu maçı öncesinde yapılan olağan Covid PCR Testi sonucunda bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”