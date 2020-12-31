Bursaspor’a yeni yıllar uğurlu geliyor

TFF 1. Lig’in 17. haftasında cumartesi günü Ankara Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Bursaspor, 8 sezon sonra ilk kez yeni yılın ilk maçını deplasmanda oynayacak. Yeşil-beyazlı takım, 2010-2020 yılları arasında çıktığı yılın ilk maçlarında dikkat çeken bir performansa imza attı.

Bursaspor, yeni yılın ilk maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. TFF 1. Lig’in 17. haftasında cumartesi günü Ankara Keçiörengücü’yle saat 13.30’da karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, 8 sezon sonra ilk kez, yeni yılı deplasmanda karşılayacak. 2020’ye, Karagümrük’ü 2-1 yenerek başlayan Bursaspor, bir önceki sene de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 2010-2020 yılları arasına bakıldığında toplam 11 kez yeni yılın ilk maçına çıkan yeşil-beyazlı takım, 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Bursaspor, bu maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Bursaspor’un yeni yılın ilk maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

2020 - Bursaspor:2 - Karagümrük: 1

2019 - Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2018 - Bursaspor: 0 - Başakşehir: 3

2017 - Bursaspor: 1 - Trabzonspo: 2

2016 - Bursaspor: 4 - Trabzonspor: 2

2015 - Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 1

2014 - Bursaspor: 3 - Eskişehirspor: 1

2013 - Bursaspor: 2 - Kayserispor: 1

2012 - Kayserispor: 0 - Bursaspor: 2

2011 - Konyaspor: 0 - Bursaspor: 0

2010 - Bursaspor: 3 - Eskişehirspor: 1