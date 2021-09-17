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Bursaspor’a PFDK’dan ceza geldi

Profesyonel Disiplin Kurulu, Bursaspor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.

Spor 17.09.2021, 14:49
Bursaspor’a PFDK’dan ceza geldi

Profesyonel Disiplin Kurulu, Bursaspor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı sonrası PFDK’dan ceza aldı. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “BursasporKulübü’nün, 12.09.2021 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle24 bin TL para cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BursasporKulübü antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”

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