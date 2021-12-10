Bursaspor’a PFDK’dan 16 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü’nü Denizlispor maçı sonrası 16 bin TL’lik para cezasına çarptırdı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 05.12.2021 tarihinde oynanan Altay Denizlispor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları sebebiyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi”.