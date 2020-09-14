banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Borsada seyir pozitif
Borsada seyir pozitif
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye

Bursaspor’a önemli ziyaretler

BURSASPOR’A ÖNEMLİ ZİYARETLER

Spor 14.09.2020, 19:33
2
Bursaspor’a önemli ziyaretler

Bursa Vali Yardımcı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Ünsal Mendi ve yedek yönetim kurulu üyesi Okan Bayrak katıldı.

Başkan Erkan Kamat, kulübü ziyaret eden Bursa Vali Yardımcı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak’a isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti ve ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0