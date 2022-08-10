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Bursaspor’a eski yöneticisi Erkan Aydemir’den dev forma desteği

Bursaspor’un eski yöneticisi Erkan Aydemir, yeşil-beyazlı kulübe maddi destek için tam bin 116 adet forma satın aldı.

Spor 10.08.2022, 16:10
Bursaspor’a eski yöneticisi Erkan Aydemir’den dev forma desteği

Bursaspor’un eski yöneticisi Erkan Aydemir, yeşil-beyazlı kulübe maddi destek için tam bin 116 adet forma satın aldı.

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’a forma desteği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulübün eski başkanı Ali Ay döneminde yöneticilik yapan Erkan Aydemir, kampanyaya dev bir katılım gerçekleştirdi. Aydemir, tam bin 116 adet forma satın alarak Bursaspor Kulübü’ne destek verdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “53. dönem yöneticilerimizden Erkan Aydemir 1116 adet forma olarak kulübümüze destek olmuştur. Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

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