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Bursaspor’a anlamlı ziyaret

ZİYARETTE, “MEME KANSERİ RİSKİNİN FARKINDAYIZ. ERKEN TEŞHİS İLE MÜCADELEYE HAZIRIZ” PANKARTI AÇILDI.

Spor 16.10.2020, 19:07
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Bursaspor’a anlamlı ziyaret

Bursaspor’un bugünkü antrenmanı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Ziyarette meme kanserine dikkat çekildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un, bu akşam yaptığı antrenman öncesi, kadınlardan anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. 1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette hem sağlık kuruluşlarının hem de kulübün kadın çalışanları, yeşil beyazlı futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Dikkat çeken mesajların verildiği ziyaret sonrası pankart açıldı. Pankartta şu ifadelere yer verildi; “Meme kanseri riskinin farkındayız. Erken teşhis ile mücadeleye hazırız”

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