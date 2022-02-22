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Bursaspor’a 68 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı. Bursaspor kulübü toplamda 68 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Spor 22.02.2022, 17:37
Bursaspor’a 68 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı. Bursaspor kulübü toplamda 68 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK’nın 22 Şubat 2022 tarihli toplantısında aldığı kararlar şöyle:

“Denizlispor Kulübünün, 16.02.2022 tarihinde oynanan Denizlispor - Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün üst E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bursaspor Kulübünün, 15.02.2022 tarihinde oynanan Bursaspor-Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, acil çıkış kapısında özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor’un, 15.02.2022 tarihinde oynanan Bursaspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Tuzlaspor sporcusu Rajko Rotman’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 17.02.2022 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Elazığspor Kulübünün, 19.02.2022 tarihinde oynanan Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla;

Aynı müsabakada Elazığspor Kulübü Başkanı Serkan Çayır’ın, akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü başkanı Serkan Çayır’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu); aynı müsabakada Elazığspor Kulübü idarecisi Mehmet Demir’in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorlarında bulunmasından dolayı FDT’nin 39/1. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü idarecisi Mehmet Demir’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü sporcusu Hakan Canbazoğlu’nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

1954 Kelkit Belediyespor Kulübü’nün, 19.02.2022 tarihinde oynanan Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bin 400 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1954 Kelkit Belediyespor Kulübü sporcusu Tufan Deniz Gelen’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

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