Bursaspor zorlu fikstürü avantaja çevirmek istiyor

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Bursaspor, kalan son 7 maçının 4’ünü kendisinden üst basamakta yer alan takımlarla oynayacak. Yeşil-beyazlılar, Altay, Samsunspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü karşısında galibiyet arayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig’e çıkabilme adına tüm hesapları yapmaya başladı. Son 7 maçın tümünü kazanmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, zorlu fikstürü avantaja çevirmek istiyor. Kalan karşılaşmaların 4’ünü puan cetvelinde kendisinden üst sırada yer alan takımlara karşı oynayacak olan Bursaspor, bu maçlardan galip ayrılıp play-off’a girebilmeyi hedefliyor.

4 takımın 3’ü play-off barajı içinde

Puan durumunda 9. sırada bulunan Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında 3. basamakta yer alan Altay’la karşılaşacak. Bursa temsilcisi, daha sonra 31. haftada şu anda ligin 2. sırasında yer alan Samsunspor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mevcut puan cetvelinde play-off barajının son takımı olan İstanbulspor’la 32. haftada evinde karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, sezonun son maçında ise 7. durumdaki Keçiörengücü ile sahasında oynayacak.

Bursaspor’un kalan maçları şöyle:

Bursaspor - Altay

Ümraniyespor - Bursaspor

Bursaspor - Bandırmaspor

Samsunspor - Bursaspor

Bursaspor - İstanbulspor

Eskişehirspor - Bursaspor

Bursaspor - Keçiörengücü