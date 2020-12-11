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Bursaspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, yarın oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil beyazlı futbolcular, çalışma sonrası Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
Spor 11.12.2020, 18:24
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Bursaspor, yarın oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil beyazlı futbolcular, çalışma sonrası Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursasporlu futbolcular, Özlüce İbrahim Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Bursaspor-Samsunspor mücadelesi yarın saat 19.00’da başlayacak.
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