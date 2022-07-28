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Bursaspor yenileme çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanı salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı.

Spor 28.07.2022, 20:34
Bursaspor yenileme çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanı salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Sabah sağlık kontrolünden geçen futbolcular salonda yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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