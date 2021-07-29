Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal katılmadı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu’da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ikinciçalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriylebaşlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlığısüren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavileri devam ederken İsmail Can Çavuşluk takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.