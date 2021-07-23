banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanında dayanıklılık çalıştı.

Spor 23.07.2021, 12:22
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor
banner502

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanında dayanıklılık çalıştı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu’da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman sahada kuvvet çalışmaları ile devam etti. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavileri devam edildi. Onur Atasayar ise laktat testinden geçti. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501