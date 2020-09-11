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Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

TFF 1. LİG EKİBİ BURSASPOR, 2020-2021 SEZONUNDA GİYECEĞİ FORMALARI BİR VİDEO KLİPLE TANITTI.

Spor 11.09.2020, 22:06
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Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları bir video kliple tanıttı.

Bursaspor’da uzun süredir taraftarın beklediği gelişme sonunda yaşandı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni sezonda giyeceği formaların tümünü geç de olsa paylaştı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video kliple Kappa marka formaları camiaya tanıttı.

5 farklı modele sahip olan formalar, ilk kez pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçında giyilecek.

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