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Bursaspor yarın deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Spor 23.10.2021, 12:06
Bursaspor yarın deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlalayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut yapacak. Dördüncü hakem ise Onur Bingöl olacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor’u yenen ve 8 puana ulaşan Bursaspor, galibiyet serisi yakalamak istiyorken, 6 puanı bulunan Balıkesirspor da alt sıralardan kurtulma peşinde.

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