banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanıyor!
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanıyor!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Konut satışlarında en sert düşüş!
Konut satışlarında en sert düşüş!

Bursaspor, Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu’nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Spor 13.08.2021, 18:29
Bursaspor, Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu’nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bursaspor, bir transferi daha resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı takım, son olarak geçen sezon Altınordu forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ufuk Budak’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservis bedeli olmadan yeşil-beyazlı renklere bağlanan tecrübeli futbolcu, 17 kez Azerbaycan A Milli Takımı forması giydi. Ufuk Budak daha önce Boluspor, Samsunspor, Manisaspor ve Kayserispor formalarını terletti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama ise şu şekilde: “Deneyimli savunma oyuncusu Ufuk Budak ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ufuk Budak’a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”
Yorumlar (0)
28°
açık