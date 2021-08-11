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Bursaspor üç eksikle Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımda Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal, sakatlıkları sebebiyle çalışmada yer almadı.

Spor 11.08.2021, 12:49
Bursaspor üç eksikle Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımda Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal, sakatlıkları sebebiyle çalışmada yer almadı.

TFF 1. Lig’in 1. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sahada kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sakatlıkları süren Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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