Bursaspor U19 Takımı Play-Off’ları garantiledi

Bursaspor U19 Takımı, Akhisarspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Play-Off’lara kalmayı garantiledi.

TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi 16. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşan Bursaspor, Mustafa Genç, Batuhan Toygar ve Abdullah Tazgel’in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım bu sonuçla puanını 30’a yükselterek Play-Off’lara kalmayı garantiledi.

Karşılaşma öncesinde Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hüroğlu, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Arı ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler, ekip lideri Emin Adanur’un gönderdiği hediyeleri Akhisarspor heyetine takdim etti. Karşılaşmanın devre arasında ise Akhisar Belediyesi Tesisler Müdürü Recep Berkay, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Şentürk Karabak ve Alt Yapı Sorumlusu Ethem Çimen, Bursaspor Kulübü’ne teşekkür ederek hediyelerini verdi.

Bursaspor, ligin 17. haftasında Boluspor’u konuk edecek.