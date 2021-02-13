Bursaspor, Tuzlaspor maçının taktiğini çalıştı

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında pazartesi günü saat 19.00’da Tuzlaspor’u konuk edecek olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Birçok oyuncusundan yoksun olan yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.